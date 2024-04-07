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Алонсо: этот уикенд один из самых сильных в моей карьере, жаль, уже завтра об этом забудут

Алонсо: этот уикенд один из самых сильных в моей карьере, жаль, уже завтра об этом забудут
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что гоночный уикенд Гран-при Японии стал одним самых сильных в карьере двукратного чемпиона Формулы-1.

«Думаю, это был один из моих лучших гоночных уикендов. Мы были сильны от первой практики до финишной черты в гонке. Этот этап можно считать лучшим за последние пару лет. Может быть, он вообще входит в пятёрку лучших за всю мою карьеру. К сожалению, об этом никто не вспомнит. Думаю, все забудут наше выступление уже завтра.

Вообще, пятое место в квалификации и шестое в гонке – это не наш уровень, если говорить о силе команд. «Ред Булл» и «Феррари» в другой лиге, но и «Макларен» с «Мерседесом» тоже быстрее нас. «Мерседес» рискнул со стратегией, это позволило нам выиграть пару позиций», — приводит слова Алонсо издание Race Fans.

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