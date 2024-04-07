Алекс Албон: я очень переживаю — не за себя, а за машину

Пилот «Уильямса» Алекс Албон раскрыл подробности своей аварии на первом круге Гран-при Японии, посетовав на жёсткий отбойник из шин на трассе «Сузука».

«Сразу же, ещё до того, как я врезался в отбойник, я подумал о нашей проблеме с доступными шасси. Вот только этого нам не хватало…

Сам удар произошёл на относительно низкой скорости, но свою роль сыграл отбойник из шин. Обычно используются пластиковые барьеры Armco. Но эти жёстко закреплены, и они очень жёстко останавливают машину.

Я очень переживаю. Не за себя, а за машину, потому что именно она получает здесь большие повреждения. Надеюсь, с ней всё в порядке.

Дэн [Риккардо] явно не видел меня. Я попытался отрулить в последний момент. Когда я понял, что он не заметил меня, то нажал на тормоза и попытался избежать столкновения. Но он приближался, я не мог этого избежать», — приводит слова Албона издание Pit Pass.

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