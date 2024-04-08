Макс Ферстаппен рассказал о том, как бы он изменил календарь Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что нужно изменить календарь Формулы-1, внеся в него связку из трёх азиатских этапов.

«Я думаю, есть смысл проводить гонку в Японии в это время года. Сперва Австралия, потом „Сузука“, далее Китай. Единственное, что можно изменить на будущее, — это добавить в азиатскую связку Сингапур», — приводит слова трёхкратного чемпиона Формулы-1 издание The Star.

Отметим, ранее Гран-при Японии обычно проводился осенью, но в этом году он был перенесён на апрель, между Гран-при Австралии и Китая. Гран-при Сингапура пройдёт в сентябре.

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Японии — 2024. Он уверенно лидирует в личном зачёте чемпионата, выиграв три гонки из четырёх. В Австралии Макс сошёл с дистанции из-за проблем с тормозами.