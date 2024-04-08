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Карлос Сайнс возглавляет рейтинг пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»

Карлос Сайнс возглавляет рейтинг пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»
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Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс возглавляет сводный рейтинг пилотов Формулы-1, составленный на основе оценок, которые редакция «Чемпионата» ставит гонщикам по итогам каждого этапа.

Сайнс в текущем сезоне провёл три гонки, а его средняя оценка за выступления составляет девять баллов. Вторым со средним баллом в 8,8 идёт Макс Ферстаппен, третье и четвёртое места делят Фернандо Алонсо и Шарль Леклер, а топ-5 замыкает Ландо Норрис.

Сводный рейтинг пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 9,0 балла в среднем.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8,8.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7,8.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 7,8.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 7,5.

Сезон Формулы-1 продолжится 21 апреля, когда состоится первый с 2019 года Гран-при Китая.

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