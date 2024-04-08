Эдриан Ньюи ответил на вопрос по поводу своего будущего в автоспорте

Глава технического департамента команды «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мыслями о своём будущем в автоспорте.

«Мне нравится моя работа. С тех пор как мне исполнилось 10 лет или около того, а в 12 уже точно я хотел стать конструктором. Не думаю, что тогда я знал слово инженер. Я хотел быть в автоспорте, а в идеале – в Формуле-1. Это то, чему я посвятил все свои юношеские годы. После окончания университета мне удалось получить первую работу в автоспорте. Мне это очень понравилось, и я продолжаю получать удовольствие.

Так что пока мне это нравится и команда хочет видеть меня, я буду продолжать работать, а дальше посмотрим. Я не склонен заглядывать слишком далеко», — приводит слова Ньюи Racingnews365.