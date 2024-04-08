Комментатор Ф-1: быстрейший круг Ферстаппена в Японии стал ударом для всего паддока

Нидерландский комментатор Формулы-1 Джек Плой прокомментировал быстрейший круг пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Японии.

Трёхкратный чемпион мира показал лучшее время на предпоследнем круге заезда.

«То, что он делает это на предпоследнем круге на старых жёстких шинах, это удар по всему паддоку. Это действительно нехорошо. Все стояли и думали: «Что, чёрт возьми, происходит?» Этот парень на старых жёстких шинах в конце гонки. Это кажется невозможным», — приводит слова Плоя GPblog.

Напомним, Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Японии — 2024. Он уверенно лидирует в личном зачёте чемпионата, выиграв три гонки из четырёх. В Австралии Макс сошёл с дистанции из-за проблем с тормозами.