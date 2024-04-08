Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко — о рынке пилотов: не знаю, что происходит, слышал, что «Ауди» оказывает давление

Марко — о рынке пилотов: не знаю, что происходит, слышал, что «Ауди» оказывает давление
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о нынешнем положении дел на рынке пилотов Формулы-1.

«В апреле рынок пилотов взорвался, хотя обычно в апреле никто ничего не говорит. Это смехотворно, и мы не будем ввязываться в эту игру. Мы подождём, посмотрим и только потом примем оптимальное решение. Я не знаю, что происходит. Слышал, что «Ауди» оказывает давление. Однако для новичка немного странно оказывать давление на рынок гонщиков», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Напомним, ранее сообщалось, что борьбу за пилота «Феррари» Карлоса Сайнса между собой могут вести «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Ауди». При этом говорилось, что австрийская команда не станет торопиться с решением.

Материалы по теме
Motorsport: «Астон Мартин» изучает возможность приглашения Сайнса вместо Алонсо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android