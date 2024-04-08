Марко — о рынке пилотов: не знаю, что происходит, слышал, что «Ауди» оказывает давление

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о нынешнем положении дел на рынке пилотов Формулы-1.

«В апреле рынок пилотов взорвался, хотя обычно в апреле никто ничего не говорит. Это смехотворно, и мы не будем ввязываться в эту игру. Мы подождём, посмотрим и только потом примем оптимальное решение. Я не знаю, что происходит. Слышал, что «Ауди» оказывает давление. Однако для новичка немного странно оказывать давление на рынок гонщиков», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Напомним, ранее сообщалось, что борьбу за пилота «Феррари» Карлоса Сайнса между собой могут вести «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Ауди». При этом говорилось, что австрийская команда не станет торопиться с решением.