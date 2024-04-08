Представлена информация о шансах Феттеля оказаться в ведущих командах Ф-1 или WEC

Ни одна из ведущих команд Формулы-1 в настоящий момент не проявляет предметного интереса к четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю. Об этом информирует Motorsport-Total. По сведениям источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для немца является участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Пока неизвестно, получит ли Феттель место в «Порше» на «24 часах Ле-Мана» 2024 года, но вероятно, что он выступит в одной из шестичасовых гонок в нынешнем сезоне.

Себастьян Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул.