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Оруджев: Хэмилтон безлико доехал бы до финиша, а так все обсудят, какой он джентльмен

Оруджев: Хэмилтон безлико доехал бы до финиша, а так все обсудят, какой он джентльмен
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Бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказал своё мнение о том, как пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон предложил пропустить своего партнёра по команде Джорджа Расселла вперед себя во время гонки на Гран-при Японии.

«Удивлён ли я тем, что Хэмилтон сам предложил пропустить Расселла? Это же Льюис: он ездит в гонках не только с мыслью о спорте. Для него это и шоу, и возможность показать себя как личность. Так бы он безлико доехал до финиша, а так все обсудят, какой он джентльмен, пустил напарника вперёд. Я бы не заострял на этом внимание», — — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

В итоге Расселл пришёл к финишу седьмым, а Хэмилтон — девятым.

Полный материал можете прочитать по ссылке ниже

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