Бывший пилот Ф-1 – о Ферстаппене: когда Тайгер Вудс доминировал, всем это нравилось

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Герберт вступился за трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл», доминирование которого некоторые считают скучным.

«Когда Тайгер Вудс выступал на пике своих возможностей, всем это нравилось. То, что он делал, было феноменально. Мы смогли стать свидетелями этого, и каждый удар был интересен. Тайгер всегда был впереди всех, и всем это нравилось, то же и с Ферстаппеном. Он невероятен.

Остальным командам нужно собрать машину, которая даст пилотам возможность бросить ему вызов. Позади Макса всё очень близко, между вторым и девятым место всего три десятых. Но есть только один человек, который доминирует», — приводит слова Герберта Best Inclave Casinos.

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