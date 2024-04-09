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Льюис Хэмилтон поддержал Ковалайнена после операции на сердце

Льюис Хэмилтон поддержал Ковалайнена после операции на сердце
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон поддержал бывшего напарника, финна Хейкки Ковалайнена, который в начале апреля сообщил, что перенёс операцию на открытом сердце.

«Выздоравливай скорее, Хейкки. Молюсь за тебя», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Напомним, в 2023 году Ковалайнен начал раллийную карьеру, став полноценным участником чемпионата Финляндии. Также он принял участие в японском этапе чемпионата мира по ралли (WRC).

После планового медицинского осмотра перед сезоном-2024 у Ковалайнена была обнаружили восходящая аэробная аневризма. В связи с этим диагнозом финский пилот приостановил своё участие в гонках.

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