«Да уж, очень умно». Ферстаппен отреагировал на решение Ф-1 провести спринт в Китае

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в саркастической манере отреагировал на решение руководства Формулы-1 провести спринт во время Гран-при Китая.

«Да уж, очень умно проводить спринт в Китае. Когда долгое время не бываешь на трассе, никогда не знаешь, что тебя ждёт. Поэтому было бы лучше провести там обычный гоночный уикенд.

С другой стороны, это, возможно, придаёт больше остроты, и это, возможно, то, что они хотели бы видеть. Но чисто с точки зрения спортивных результатов, я думаю, это не самое разумное решение», — приводит слова Ферстаппена Nextgen-Auto.

Напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес, а также испанский пилот Феррари Карлос Сайнс также встали на сторону голландца, заявив, что им не нравится это решение.