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Обновлённый Jeep посвятили солнечному затмению

Обновлённый Jeep посвятили солнечному затмению
Jeep Gladiator NightHawk 2024 года
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Компания Jeep, входящая в состав концерна Stellantis, представила пакет обновлений для пикапа Gladiator Sport 2024-го модельного года — кит NightHawk. Он был представлен 8 апреля и посвящён состоявшемуся в этот день солнечному затмению.

«Сегодня многие станут свидетелями небесного чуда, и здесь, на Земле, Jeep в честь этого события представляет Jeep Gladiator NightHawk», — заявил старший вице-президент и глава подразделения Jeep в Северной Америке Билл Пеффер.

Пакет NightHawk включает в себя в том числе автоматическую коробку передач, обновлённый дифференциал заднего моста, расширенные колёсные арки и 20-дюймовые диски, а также внедорожные шины и зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом.

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