Вольф рассказал, кто является главным претендентом на место Хэмилтона в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что молодой пилот Андреа Кими Антонелли является главным претендентом на роль пилота команды в следующем сезоне.

«Он определённо находится в сильнейшей позиции. Я хочу посмотреть, как сложится его сезон в Формуле-2, но мы подождём и посмотрим, что произойдёт с некоторыми другими гонщиками в Формуле-1. Я не сомневаюсь в его скорости, таланте и способностях. Мы бы не поддерживали его с самого начала, если бы не верили, что у него есть потенциал, чтобы попасть в Формулу-1 и сделать это с «Мерседесом». Многие молодые гонщики в прошлом доказали, что каждый может сделать этот шаг вперёд», — приводит слова Вольфа Xinhua.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка. Первую позицию занимает гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 141 балл.