«Он сказал, что у него был настрой самурая». Байер высказался о прогрессе Цуноды

Генеральный директор «РБ» Питер Байер поделился своим мнением по поводу успешной гонки пилота своей команды Юки Цуноды на Гран-при Японии. Юки финишировал на 10-м месте, став первым японцем за 12 лет, кому удавалось набрать очки на «Сузуке».

«Он сказал, что у него был настрой самурая. Я считаю, это потрясающее достижение для него на глазах домашних трибун и «Хонды». Безукоризненный пилотаж, он следил за шинами и атаковал в те моменты, когда это было необходимо. И команда отлично его поддержала на том пит-стопе. В целом мы очень и очень им довольны.

Мы видели в последних гонках то, как он изменил свой подход. Он смог добиться большого прогресса по части психологии. Зимой он окреп в плане физической формы, а теперь и с психологической точки зрения достиг нового уровня», — приводит слова Байера Autosport.