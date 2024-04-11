Алонсо и «Астон Мартин» оригинально объявили о продлении контракта

Руководство «Астон Мартин» официально объявило о переподписании двукратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо.

«Я остаюсь здесь (в «Астон Мартин»)», — сказано в официальном пресс-релизе команды.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Фернандо в «Ред Булл» на замену Серхио Пересу и «Мерседес» на замену Льюису Хэмилтону. Однако сам Алонсо говорил о маловероятности подписании контракта с «Мерседесом».

В настоящий момент Алонсо занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков. первую позицию занимает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (77 баллов). По итогам минувшего сезона Формулы-1 Алонсо занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков.