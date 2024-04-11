Майк Крак сделал первое заявление о новом контракте с Фернандо Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак с прокомментировал продление контракта с испанским пилотом Фернандо Алонсо. Стороны заключили новое соглашение сроком до 2026 года включительно.

«Долгосрочное сотрудничество Фернандо с «Астон Мартин» – фантастическая новость. За последние 18 месяцев мы построили прочные рабочие отношения и разделяем решимость добиться успеха в нашем проекте. В течение последних нескольких месяцев мы находились в постоянном диалоге. Фернандо был честен с нами: когда он решил, что хочет продолжить, он первым поговорил с нами. Это показывает, что он верит в нас, а мы верим в него. Он жаждет успеха, он пилотирует машину лучше, чем когда-либо, он сильнее, чем когда-либо, и он полностью посвятил себя тому, чтобы сделать «Астон Мартин» конкурентоспособной командой», — приводит слова Крака AS.