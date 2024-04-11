Ландо Норрис рассказал, из-за чего в последние годы начал выступать в квалификациях хуже

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис рассказал об особенностях своего стиля вождения.

«Когда я веду машину, то делаю это на уровне подсознания. Чем меньше в моей голове мыслей о вождении, тем лучше у меня получается вести болид. Так что, когда всё получается, тогда мне удаётся успешно хорошо выступить в квалификации.

За последние пару лет я немного утратил это чувство, когда при выезде на трассу в квалификации я начинаю атаковать и прохожу круг так, как хочу. Трудно заставить себя не оказывать давление и не идти на атаку, когда ты конкурентоспособен и хочешь проехать лучший круг.

Когда мне пришлось попытаться изменить своё подсознание и просто расслабиться, то было нелегко это сделать. Потому что эта техника развивается годами. И к этому нелегко вернуться», — приводит слова Норриса портал Racingnews365.