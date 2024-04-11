Алонсо объяснил, почему решил заключить новый контракт с «Астон Мартин»

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал решение продолжить сотрудничество с командой. Ранее стало известно, что стороны заключили новое соглашение сроком до 2026 года включительно.

«Общение с разными людьми, оценка рынка – это нормальная процедура. Однако «Астон Мартин» был для меня логичным и лучшим решением. У команды было выраженное желание работать со мной, и поэтому решение далось мне легко», — приводит слова Алонсо издание Marca.

В настоящий момент Алонсо занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков. Первую позицию занимает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (77 баллов).

Ранее прославленный испанский гонщик ответил на вопрос о сроках завершения карьеры.