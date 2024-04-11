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Фернандо Алонсо раскрыл, когда принял решение продлить контракт с «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо раскрыл, когда принял решение продлить контракт с «Астон Мартин»
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что решение продлить контракт с командой далось ему легко. Ранее стало известно, что новое соглашение будет действовать до 2026 года включительно. По словам Фернандо, решение продолжить сотрудничество с британским гоночным коллективом он принял после Гран-при Австралии.

«Это было лёгкое решение. Мало что изменилось, когда в феврале я сказал, что мне нужно несколько гонок или недель, чтобы подумать, хочу ли я продолжать. Календарь был очень напряжённым. Моя любовь к Формуле-1 и «Астон Мартин» не изменилась, я поговорил сам с собой и принял решение после Австралии. Это было моим приоритетом. Между нами не было никаких сложностей. Все мы хотели продолжать сотрудничество. Я очень рад», — приводит слова Фернандо Marca.

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