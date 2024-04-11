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Джо Сейвуд назвал позицию «Хааса» по возможному переходу Оливера Бермана

Джо Сейвуд назвал позицию «Хааса» по возможному переходу Оливера Бермана
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Известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал, что американская команда «Хаас» может удовлетворить просьбу «Феррари» пригласить в состав резервиста «Скудерии» Оливера Бермана.

«Феррари хочет, чтобы «Хаас» взял Оливера Бермана, и американская команда, кажется, вполне благосклонно смотрит на это. Однако тогда ей придётся решить, с кем из своих парней она хочет расстаться. Похоже, оба желают остаться», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Напомним, Берман дебютировал в Формуле-1 в нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии, заменив Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым.

Ранее о готовности выступать в Формуле-1 заявил резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн.

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