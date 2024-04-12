ФИА опубликовала новое письмо в поддержку Мохаммеда бен Сулайема

Международная автомобильная федерация опубликовала письмо, в котором 14 европейских членов ассоциации выразили поддержку её президенту Мохаммеду бен Сулайему.

«Как мы все знаем, в связи с текущими обстоятельствами ФИА находится в непростой ситуации. Сейчас, как никогда, важно объединиться против попыток некоторых лиц ослабить нашу организацию путём несправедливых и необоснованных нападок на высший руководящий орган ФИА, в частности на вас лично.

Мы хотели бы заверить вас в нашей поддержке в эти непростые и неспокойные времена. Мы ценим вашу заботу о нас, членах ФИА, и то, что вы прислушиваетесь к нашим запросам», — говорится в письме ФИА.

В последнее время президент ФИА Мохаммед бен Сулайем подвергся большой критике по нескольким причинам. Одна из них — случай Сьюзи и Тото Вольфов. В отношении них велось расследование на предмет конфликта интересов. Спустя всего один день это расследование было прекращено. Кроме того, бен Сулайем обвинялся в том, что он якобы вмешался в исход Гран-при Саудовской Аравии 2023 года.