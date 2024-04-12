«У него были шансы, но он их упускает». 3-кратный победитель Гран-при — о Риккардо

Трёхкратный победитель гонок Формулы-1, победитель «Ле-Мана» Тьерри Бутсен считает, что кризис уверенности в себе мешает Даниэлю Риккардо полностью раскрыть свой потенциал.

«Если вы выступаете в Формуле 1, то должны постоянно выкладываться на 100%. Если на вас влияют сомнения в себе, функциональные проблемы, что-то ещё, то вы плохо справляетесь со своей работой. Сейчас Дэн совершает ошибки и не так быстр, как был когда-то. Это значит, что его менталитет не так силён, как в те времена, когда он побеждал в гонках.

Это очень сложная ситуация – когда психика берёт верх над всем остальным, скорость уходит, и могут прийти ошибки. Затем чем больше ошибок, тем больше ты теряешь уверенность. Это ситуация, из которой очень трудно выбраться.

За последние несколько лет у него были шансы проявить себя. В «Макларене», да и сейчас у него есть хорошая машина, которая позволяет ему выступать хорошо. Но он этого не делает. Мне очень грустно видеть его в таком положении. Я думаю, у него есть талант, это точно. Он доказал это в прошлом. Но он не способен этим воспользоваться, потому что что-то тянет его вниз», — приводит слова Бутсена издание PlanetF1.