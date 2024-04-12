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Карлос Сайнс может перейти в «Уильямс» — журналист F1TV

Карлос Сайнс может перейти в «Уильямс» — журналист F1TV
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Журналист F1TV Лоуренс Барретто заявил, что согласно его источникам, Карлос Сайнс наиболее вероятно окажется в следующем году в «Кик-Заубере» или в «Уильямсе».

«Продление контракта Фернандо Алонсо с «Астон Мартин» закрывает возможность перехода туда Карлоса Сайнса.

Источники сообщают, что наиболее вероятными местами для испанца остаются «Уильямс» и «Кик-Заубер». Если только «Ред Булл» не решит снова сделать его напарником Макса Ферстаппена», — написал Баррето на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Ауди» выкупила «Кик-Заубер» и в 2026 году она официально станет заводской командой немецкой компании. Что касается «Уильямса», то Алекс Албон имеет контракт с ними на 2025 год, так что Сайнс может сменить там Логана Сарджента.

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