В Шанхае провели работы по устранению кочек на трассе Формулы-1

На трассе Формулы-1 в Шанхае проведены работы по устранению кочек и неровностей перед Гран-при Китая, который состоится в следующий уикенд. Об этом сообщает издание Motorsport.

Гран-при Формулы-1 возвращается в Китай после пятилетнего перерыва. Это будет первый раз, когда на этой трассе будут гоняться машины нынешнего поколения с граунд-эффектом. Отмечается, что поскольку нынешние болиды более чувствительны к неровностям трассы, то её решили сделать более ровной и плоской.

Неровности и кочки – своего рода особенность трассы в Шанхае, поскольку она построена на болотистой местности, и движение грунта является обычным для неё явлением.

Ранее на различных участках трассы был проведён ремонт, чтобы устранить любые потенциально проблемные неровности. В конце прошлого года комиссия ФИА провела проверку трассы, после чего инженерно-архитектурная компания Германа Тильке провела повторные работы над уплотнением участков трассы.