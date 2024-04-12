Опубликован календарь Формулы-1 на 2025 год, сезон стартует в Австралии

Международная автомобильная федерация опубликовала календарь 75-го чемпионата Формулы-1 сезона-2025.

Чемпионат-2025 будет состоять из 24 этапов. Первый из них пройдет в Австралии 16 марта, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби, он состоится 7 декабря.

Календарь Формулы-1 на 2025 год Фото: twitter.com/F1

Календарь Формулы-1 на 2025 год:

14-16 — марта Австралия, Мельбурн

21-23 марта — Китай, Шанхай

4-6 апреля — Япония, Сузука

11-13 апреля — Бахрейн, Сахир

18-20 апреля — Саудовская Аравия, Джидда

2-4 мая — США, Майами

16-18 мая — Италия, Имола

23-25 мая — Монако

30 мая – 1 июня — Испания, Барселона

13-15 июня — Канада, Монреаль

27-29 июня — Австрия, Шпильберг

4-6 июля — Великобритания, Сильверстоун

25-27 июля — Бельгия, Спа

1-3 августа — Венгрия, Будапешт

29-31 августа — Нидерланды, Зандворт

5-7 сентября — Италия, Монца

19-21 сентября — Азербайджан, Баку

3-5 октября — Сингапур

17-19 октября — США, Остин

24-26 октября — Мексика, Мехико

7-9 ноября — Бразилия, Сан-Паулу

20-22 ноября — США, Лас-Вегас

28-30 ноября — Катар, Лусаил

5-7 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина

Сообщается, что из-за священного для мусульман месяца Рамадан Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии перенесены на апрель – 11-13 и 18-20 апреля соответственно.

В ФИА отмечают, что изменения внесённые в календарь по сравнению с нынешним должны улучшить географию и логистику этапов. В 2025 году за Австралией и Китаем последует Гран-при Японии. Летом в основном пройдут европейские гонки, а осенью – этапы в Северной и Южной Америка. Завершат сезон ближневосточные гонки в Катаре и Абу-Даби.