Сарджент сразится с аватарами легенд Ф-1 в новом проекте «Уильямса»

Гоночная команда «Уильямс» и компания Michelob ULTRA представили проект «Круг легенд».

В нём при помощи новых технологий нынешний гонщик «Уильямса» Логан Сарджент виртуально посоревнуется с аватарами шести легенд Формулы-1, выступавших за британскую команду: Марио Андретти (чемпиона Формулы-1 1978 года), Найджела Мэнселла (чемпиона Формулы-1 1992 года), Алена Проста (чемпиона Формулы-1 1985, 1986, 1989, 1993 годов), Дэймона Хилла (чемпиона Формулы-1 1996 года), Жака Вильнева (чемпиона Формулы-1 1997 года) и Дженсона Баттона (чемпиона Формулы-1 2009 года).

Сообщается, что при подготовке проекта было исследовано более 720 гонок, 1260 часов видеосъёмки и 200 000 км заездов, чтобы имитировать скорость, гоночный стиль, технику и стратегию выбранных гонщиков.

Компания Michelob ULTRA разработала уникальный шлем виртуальной реальности, который был испытан на трассе гонщиком-испытателем Беном «Стигом» Коллинзом и после этого передан для заездов Логану Сардженту.

Гонка продолжительностью 15 кругов была снята с помощью 28 камер, в том числе четырёх он-боард камер, одной камеры в шлеме, двух дронов и 18 дополнительных камер в каждом из поворотов трассы Сильверстоун.

Премьера выпуска «Круга легенд» состоится во вторник, 14 мая.