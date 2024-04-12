Источник: «Ауди» начала переговоры с Эстебаном Оконом и Пьером Гасли

La Gazzetta dello Sport опубликовала инсайд, в котором сообщается, что команда «Заубер», которая станет в 2026 году «Ауди», начала переговоры с пилотами «Альпин» Эстебаном Оконом и Пьером Гасли.

Изначально «Ауди» была заинтересована в кандидатуре пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, который покинет итальняскую команду по окончанию нынешнего сезона. Но, исходя из последних сообщений, Сайнс договорился о переходе в «Мерседес», чтобы заменить Льюиса Хэмилтона.

Таким образом, «Ауди» хочет договориться с французскими пилотами «Альпин», которым не удалось набрать ни одного очка в нынешнем сезоне на новой машине, которую называют неудачной. Соглашение Окона с «Альпин» закончится в 2025 году, а Гасли — в 2026-м.