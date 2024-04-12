Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Хьюз: для Алонсо нет места в «Ред Булл», пока там выступает Ферстаппен

Марк Хьюз: для Алонсо нет места в «Ред Булл», пока там выступает Ферстаппен
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз ответил на вопрос пользователя социальной сети о том, испугался ли пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо борьбы с гонщиком Максом Ферстапенном, отказавшись переходить в «Ред Булл».

«Нет, потому что никто не предлагал Алонсо перейти в «Ред Булл», а Норрису предлагали. Для Алонсо нет места в «Ред Булл», пока там выступает Ферстаппен», — заявил Хьюз в социальной сети X (ранее — Twitter).

Вчера, 11 апреля, руководство «Астон Мартин» объявило о продлении контракта с Алонсо на 2025 год. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Фернандо в «Ред Булл» на замену Серхио Пересу или в «Мерседес» на замену Льюису Хэмилтону.

В настоящий момент Алонсо занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
Важнейшее решение на рынке пилотов Ф-1. Что значит новый контракт Алонсо с «Астоном»?
Важнейшее решение на рынке пилотов Ф-1. Что значит новый контракт Алонсо с «Астоном»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android