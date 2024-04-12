«Было очень весело!» Шварцман поделился впечатлениями после заезда в Формуле-Е

Российский гонщик Роберт Шварцман рассказал о своих эмоциях после участия в так называемой «нулевой тренировке» Формулы-Е для новичков чемпионата.

«Я отлично провёл время за рулём машины Формулы-Е сегодня! Самое быстрое время по общему темпу. Я выполнил план на заезд и сумел избежать ошибок, связанных с лимитами трассы, а также собрал полезную информацию для команды.

Спасибо, «ДС Пенске», за то, что доверились мне снова во время этой сессии, было очень весело», — написал Шварцман в социальных сетях.

Отметим, что в предстоящем сезоне Роберт Шварцман будет принимать участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с ним поедут Роберт Кубица и Йе Йифей.