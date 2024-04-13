75-летие марки Abarth отметят редким спорткаром на базе Alfa Romeo

Концерн Stellantis отметит 75-летие бренда Abarth автомобилем Abarth Classiche 1300 OT — это спецверсия Abarth Classiche 1000 SP, построенной на базе Alfa Romeo 4 °C. Название новинки отсылает к Fiat Abarth OT 1300, который принёс марке победы в «500 км Нюрбургринга» и Гран-при Хоккенхайма в 1966–1967 годах.

Abarth Classiche 1300 OT Фото: Stellantis

Abarth Classiche 1300 OT разработан подразделением Stellantis Heritage и будет выпущен тиражом в пять экземпляров — все они, отмечают создатели, раскуплены в рекордные сроки. «Этот автомобиль — современное переосмысление одного из самых знаковых автомобилей 1960-х годов. Он выделяется своей исключительной маневренностью и мощностью», — говорится в пресс-релизе.

Abarth Classiche 1300 OT Фото: Stellantis

Отметим, что классический Fiat Abarth OT 1300 был быстр на многих трассах и, помимо двух упомянутых побед, первенствовал в своей зачётной группе в таких марафонах, как «1000 км Монцы», «1000 км Нюрбургринга» и «500 км Цельтвега».