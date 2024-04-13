«В некоторых моментах он был сильнее Алонсо». Педро де ла Роса — о Лэнсе Стролле

Бывший пилот Формулы-1 (провёл более ста гонок с 1999 по 2012 год в составе команд «Арроуз», «Ягуар», «Макларен», «Заубер» и «ХРТ»), а ныне представитель марки «Астон Мартин» Педро де ла Роса считает, что Лэнсу Строллу стоит продолжать выступления в Формуле-1 за эту команду.

«Почему бы Лэнсу не продолжать? Есть все основания продолжать выступать в команде, учитывая проекты по её развитию – именно по этой причине Фернандо решил остаться.

Слушайте, почему бы вам не продолжать участвовать в гонках, если вы видите, что происходит за кулисами фабрики, с новой аэродинамической трубой, со специалистами, пришедшими в команду? Мы строим потрясающую команду на будущее.

Стролл провёл две потрясающие гонки в Джидде и в Австралии. В некоторых моментах он был там быстрее Фернандо», — приводит слова де ла Росы издание F1Oversteer.

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