Ральф Шумахер: в «Мерседесе» царит полный бардак

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер считает, что в «Мерседесе» сейчас царит беспорядок, а руководитель немецкой команды Тото Вольф находится в шатком положении.

«Я бы сказал, что положение Тото Вольфа крайне шаткое и сложное. Он не привык проигрывать. Это объяснимо, ведь он привык добиваться успеха и оставлять соперников позади. Для него это новая ситуация. Его клиентские команды, особенно «Макларен», обыгрывают «Мерседес». Это худшее, что могло произойти.

Его пилот номер один уходит, потому что больше не верит в команду. «Мерседес» сейчас в замешательстве. Вы можете видеть это по реакции Тото Вольфа в СМИ. Я ценю его, он мне нравится, но то, что они делают сейчас, это катастрофа.

Некоторые из них даже не понимают, что делают. Они говорят: «Мы побережём шины», но они слишком долго не обращали внимания на этот момент. У них две машины, и я не понимаю, почему они не могут использовать две разные стратегии. На данный момент это какой-то бардак, они словно на грани отчаяния», — сказал Шумахер в эфире немецкого телеканала Sky Sports.