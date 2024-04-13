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Вассёр рассказал, как «Феррари» попытается заставить «Ред Булл» ошибаться

Вассёр рассказал, как «Феррари» попытается заставить «Ред Булл» ошибаться
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр высоко оценил прогресс «Скудерии» в решении прошлогодних проблем, связанных с поведением машины в скоростных поворотах и сильным износом шин, а также рассказал о необходимости оказывать давление на соперников из «Ред Булл».

«По сравнению с прошлым годом мы сделали огромный шаг вперёд в вопросе прохождения скоростных поворотов, и на «Сузуке» это подтвердилось. Это же касается работы с шинами.

Впрочем, у нас всё ещё есть слабые места. Это всегда своего рода компромисс: где-то ты улучшаешься, а где-то теряешь. Но если сравнить нас с «Ред Булл» в последних четырёх гонках прошлого года и в первых четырёх этого, то мы сделали приличный шаг вперёд.

Конечно, они всё ещё немного впереди. Наша цель состоит в том, чтобы оказывать на них давление, а под давлением вы делаете больше ошибок», — приводит слова Вассёра издание F1i.

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