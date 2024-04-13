Лин Джарвис уйдёт с поста руководителя команды «Ямаха» в MotoGP в конце 2024 года

Руководитель команды «Ямаха» в MotoGP Лин Джарвис покинет свой пост в конце сезона.

«Это мой последний сезон в «Ямахе», в конце года я покину команду. Позже я решу, что буду делать дальше.

Я в этой команде с 1999 года. Это был необычайно долгий период. Сейчас мне 66 лет, и я начинаю немного уставать от перелётов. Я занимаюсь этим уже 26 лет, и это довольно нетипично, когда один человек руководит проектом так долго. Пришло время заняться чем-то другим. Это лучшее решение для обеих сторон.

Мы уже определили кандидата, который, скорее всего, станет моим преемником, хотя официально это ещё не объявлено. Но это будет человек из компании «Ямаха», он займёт мою должность в январе следующего года», — приводит слова Джарвиса издание Autosport, отмечая, что его преемником, скорее всего, станет Паоло Павезио, директор отдела маркетинга и гонок Yamaha Europe.

Лин Джарвис вместе с Давиде Бривио смогли убедить Валентино Росси присоединиться к «Ямахе» в 2004 году, когда итальянец уже был трёхкратным чемпионом в составе «Хонды». Вместе с Росси «Ямаха» завоевала титулы в 2004, 2005, 2008 и 2009 годах, прежде чем началась эпоха Хорхе Лоренцо, который становился чемпионом в 2010, 2012 и 2015 годах.

После доминирования Марка Маркеса и «Хонды» (шесть титулов из семи возможных в период с 2013 по 2019 год) Фабио Куартараро вернул титул в «Ямаху» в 2021 году.

Одним из последних вкладов британца в развитие команды стало недавнее подписание нового двухлетнего контракта с Куартараро.