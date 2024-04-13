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Виньялес выиграл квалификацию MotoGP в США, Баньяя — четвёртый

Виньялес выиграл квалификацию MotoGP в США, Баньяя — четвёртый
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В Остине (США) завершилась квалификация четвёртого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем стал испанец Маверик Виньялес из команды «Априлья», второе место занял Педро Акоста из КТМ, замкнул тройку сильнейших Марк Маркес из «Дукати».

MotoGP. Остин. Квалификация:

1. Маверик Виньялес («Априлья»).
2. Педро Акоста («КТМ») +0.328.
3. Марк Маркес («Дукати») +0.402.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0.488.
5. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.575.
6. Хорхе Мартин («Дукати») +0.647.
7. Алеш Эспаргаро («Априлья») +0.698.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.803.
9. Франко Морбиделли («Дукати») +0.873.
10. Марко Бедзекки («Дукати») +1.415.

MotoGP 2024. Этап 4, Остин, США
Гран-при Америки. Квалификация 2
13 апреля 2024, суббота. 19:15 МСК
Окончено
1
Маверик Виньялес
Aprilia
2:00.864
2
Педро Акоста
KTM
+0.328
3
Марк Маркес
Ducati
+0.402
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