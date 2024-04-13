Глава «Альпин» оценил вероятность потери Гасли и Окона

Глава «Альпин» Бруно Фамен высказался о возможности ухода обоих пилотов, французов Пьера Гасли и Эстебана Окона, из-за провального старта сезона.

«Сейчас мы довольны нашим составом. У нас есть два хороших гонщика с положительным мышлением и настроем, но мы понимаем, что сезон может оказаться непредсказуемым. Кто знает, что произойдёт?

Есть ли у нас риск потерять их? Да, и он довольно высок. Нужно быть готовыми ко всему. Мы начали переговоры с обоими, и нам нужно обязательно договариваться, а также продолжать следить за ситуацией на рынке», — сказал Фамен в интервью F1 TV.

Ранее стало известно, что «Ауди» могла начать переговоры с Оконом и Гасли о переходе.

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