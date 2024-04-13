Эдриан Ньюи назвал проблему Формулы-1, возникшую из-за ограничения бюджета

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о проблеме, возникшей вследствие ограничения бюджета команд.

«Думаю, скрытая проблема ограничения затрат, о которой, вероятно, никто из нас всерьёз не задумывался, заключается в том, что раньше Формула-1 была самой оплачиваемой инженерной дисциплиной в мире.

Мы могли привлекать и нанимать лучших выпускников из университетов, а теперь, когда есть потолок затрат, уровень инфляции и предел зарплат, это уже не так. Сейчас существуют технологические стартапы, предлагающие очень высокие зарплаты, и когда мы приходим в учебные заведения, то уже не считаемся лучшими», — приводит слова Ньюи издание Racingnews365.

Ранее Ньюи ответил на вопрос по поводу своего будущего в автоспорте.