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Да Кошта снят с этапа Формулы-Е в Италии после победы в гонке

Да Кошта снят с этапа Формулы-Е в Италии после победы в гонке
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Пилот «Порше» португалец Антониу Феликс да Кошта дисквалифицирован после победы в гонке этапа Формулы-Е в Италии, состоявшейся сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба чемпионата.

Сообщается, что на машине да Кошты пружина педали газа не соответствовала одному из трёх допустимых вариантов. Деталь подходила под старый регламент, однако команда не отследила изменение.

Согласно правилам, участник соревнований несёт ответственность за соответствие машины, который должен укладываться в регламент даже при отсутствии преимущества в характеристиках. В случае нарушения участник дисквалифицируется, а все последующие за ним гонщики поднимаются на одну позицию.

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