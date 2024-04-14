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Единственный в своём роде McLaren Senna GTR выставлен на аукцион. За него хотят € 1,5 млн

Единственный в своём роде McLaren Senna GTR выставлен на аукцион. За него хотят € 1,5 млн
McLaren Senna GTR LM 25 от Lanzante
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в Монако 10–11 мая, выставлен уникальный спорткар McLaren Senna GTR LM 25, созданный британским тюнинг-ателье Lanzante в рамках серии в честь 25-летия победы McLaren в «24 часах Ле-Мана» 1995 года. Ожидаемая стоимость лота — € 1,4–1,6 млн.

McLaren Senna GTR LM 25 от Lanzante

McLaren Senna GTR LM 25 от Lanzante

Фото: rmsothebys.com

Серия LM 25 Edition состояла из семи автомобилей, среди которых были в том числе 600LT, 765LT и купе Senna. Выставленный на торги экземпляр — это McLaren Senna GTR — трековый автомобиль, однако в Lanzante его модифицировали и зарегистрировали для дорог общего пользования Великобритании.

McLaren Senna GTR LM 25 от Lanzante

McLaren Senna GTR LM 25 от Lanzante

Фото: rmsothebys.com

Под капотом у автомобиля стандартный для Senna GTR 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 825 лошадиных сил. За счёт обновлённого обвеса с использованием карбоновых деталей масса Senna GTR LM 25 на 40 килограммов ниже, чем у оригинального автомобиля.

McLaren Senna GTR LM 25 от Lanzante

McLaren Senna GTR LM 25 от Lanzante

Фото: rmsothebys.com

Напомним, «24 часа Ле-Мана» 1995 года выиграл экипаж Янника Дальма, Масанори Секийи и Джей-Джея Лехто из команды Kokusai Kaihatsu Racing — они выступали на подготовленном Lanzante автомобиле McLaren F1 GTR. Это была первая и на данный момент последняя победа марки McLaren в абсолютном зачёте суточной гонки.

Недавно Lanzante анонсировали новый проект — это будет дрифт-кар на базе McLaren P1 GTR для Безумного Майка.

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