Источник: команды Ф-1 добиваются сокращения допустимого числа участников серии

Команды Формулы-1 добиваются сокращения допустимого числа участников серии, сообщает издание Motorsport Week.

В настоящий момент количество ограничено 12 участниками, однако гоночные коллективы хотят уменьшить их до 10 в новом Договоре согласия – соглашении с Международной автомобильной федерацией (ФИА), которое будет подписано на период с 2026 по 2030 год.

Данное решение может быть продиктовано нежеланием команд делить доходы на большее число конкурентов.

Напомним, в 2023 году американская команда «Андретти» подавала заявку на вступление в Формулу-1 начиная с 2025 года. Коллектив прошёл проверку ФИА, но получил отказ от руководства гоночной серии.

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