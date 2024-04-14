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Победителя гонки во втором дивизионе NASCAR определили две тысячные секунды

Победителя гонки во втором дивизионе NASCAR определили две тысячные секунды
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Исторический финиш произошёл в гонке лиги Xfinity Series — второго дивизиона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR), состоявшейся вчера, 13 апреля, на трассе Texas Motor Speedway в городе Форт-Уэрт (США).

Победителя между Сэмом Майером и Райаном Зигом определили всего две тысячные секунды – это второй самый плотный финиш в истории Xfinity Series.

Права на видео принадлежат гоночной серии NASCAR. Посмотреть видео можно на YouTube-канале NASCAR.

Отметим, что рекорд по самому близкому финишу в высшей лиге NASCAR — NASCAR Cup Series – составляет также 0,002 секунды. В истории такое случалось дважды, в 2003 и 2011 годах.

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