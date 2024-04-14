Ландо Норрис рассказал, почему он раздражён и недоволен

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что он раздражён и недоволен, потому что чувствует, что может добиться большего и бросить вызов Максу Ферстаппену в борьбе за чемпионский титул.

«Я самокритичен и абсолютно понимаю, что со стороны это может выглядеть плохо. Я смотрю свои собственные интервью и выгляжу там раздражённым и несчастным. Это потому, что у меня забита голова, я думаю: «Почему я допустил ошибку? Что случилось бы, если бы я сделал то или это? Что, если бы я попробовал что-то другое?»

Но я ставлю перед собой высокие цели, я знаю, на что способен, я хочу попытаться достичь больших целей и не собираюсь менять этот подход.

Я верю, что смогу добиться чемпионства в «Макларене», поэтому продлил с ними контракт. Я абсолютно уверен, что могу бросить вызов Максу Ферстаппену. Я не боюсь его и с нетерпением жду возможности побороться с ним», — приводит слова Норриса издание The Guardian.