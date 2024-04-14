Эдриан Ньюи ожидает «странной» Ф-1, объяснив это на примере Монако

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи считает, что болельщикам придётся привыкнуть к странностям Формулы-1, после того как в 2026 году будет введён новый технический регламент чемпионата, согласно которому существенно повысится важность электромоторов гибридных силовых установок.

«Это, конечно, будет странная Формула-1, поскольку двигатели почти всё время будут работать в режиме генераторов. Есть вероятность, что двигатель будет работать на высоких оборотах даже в шпильке Лёвс (в Монако), к этому придётся привыкнуть», приводит слова Ньюи издание Motorsport.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что нынешние результаты его команды не соответствуют амбициям бренда, но, чтобы вновь вернуться на вершину Формулы-1, им придётся ждать перемен в техническом регламенте.