Покинувший «Макларен» инженер может стать техническим директором «Альпин»

Покинувший в начале апреля «Макларен» спустя всего три месяца работы на посту технического директора по аэродинамике Дэвид Санчес может стать техническим директором команды «Альпин». Об этом сообщает японское издание As Web.

Санчес уже работал в команде из Энстоуна до того, как перешёл в «Феррари», где был одним из ключевых специалистов по аэродинамике.

После увольнения Санчеса из «Макларена» сообщалось, что 44-летний специалист имеет право немедленно начать сотрудничество со своим новым потенциальным работодателем. Его должность в «Макларене» займёт Питер Продромоу, Нил Хоулди перейдёт на должность технического директора по инжинирингу, а Роб Маршалл будет главным конструктором британской команды.

В последнее время «Альпин» покинули технический директор Мэтт Харман и глава отдела аэродинамики Дирк де Бир.