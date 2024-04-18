Перес: в ближайшие недели рассчитываю узнать, что ждёт меня в будущем

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес дал комментарий по поводу своего будущего в Формуле-1.

«Думаю, что с учётом ситуации на рынке мы будем принимать решения довольно быстро. В ближайшие недели я рассчитываю узнать, что ждёт меня в будущем. Всё происходит очень быстро. Поэтому я думаю, что важно ни с чем не затягивать.

В конце концов я уже давно в этом спорте, но мне всего 34 года. И когда вы видите всех гонщиков, которые продолжают карьеру, становится понятно, что в наши дни 34 года — далеко не потолок.

Я всё ещё очень свеж и очень мотивирован. Не сомневаюсь, что буду в Формуле-1 в следующем году», — приводит слова Переса Racingnews365.

Ранее спортивное подразделение Ford Performance совместно с командой «Ред Булл» устроили необычные заезды: трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен и его напарник Серхио Перес протестировали в пустыне Ford Mustang Mach-E Rally.