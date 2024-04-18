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Названы планы «Астон Мартин» в отношении Лэнса Стролла

Названы планы «Астон Мартин» в отношении Лэнса Стролла
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что команда в ближайшее время намерена начать переговоры с Лэнсом Стролом относительно нового контракта.

«На прошлой неделе разговоры в основном были о Фернандо, но мы также знаем, что «Астон Мартин» — дом Лэнса. Мы знаем это. Весь проект всегда был вокруг него. Важна преемственность. Я всегда говорил, что это очень важно, так что посмотрим в ближайшие недели», — приводит слова Крака Motorsport.

Напомним, Алонсо заключил новый контракт с «Астон Мартин до 2026 года включительно. В настоящий момент «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 33 очка.

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Ранее Алонсо рассказал, как Стролл помогает улучшать болид «Астон Мартин».

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