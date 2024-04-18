Джордан назвал пилота, которого Расселл не хочет видеть своим напарником в «Мерседесе»

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказал мнение, что гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл может быть недоволен переходом в команду Карлоса Сайнса.

«Если говорить на языке покера, то Тото Вольфа будет трудно переиграть – у него очень хорошие карты. Думаю, Андреа Кими Антонелли один из фаворитов на место в команде. При этом Карлос Сайнс был бы отличным вариантом. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Но Тото должен быть осторожен, потому что в команде есть Джордж Расселл. Конечно, Джордж Расселл не захочет, чтобы Карлос Сайнс был во второй машине. Сейчас мне кажется, что на Тото будет оказано достаточное давление, чтобы ситуация сложилась в пользу молодого перспективного пилота», — приводит слова Джордана F1 Oversteer со ссылкой на Formula For Success Podcast.

Автоспорт: главные события 2024 года: