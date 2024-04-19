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Не получивший новое днище Гасли эмоционально высказался после провала в практике ГП Китая

Не получивший новое днище Гасли эмоционально высказался после провала в практике ГП Китая
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли по командному радио эмоционально отреагировал на свой результат в тренировке Гран-при Китая. Напомним, Гасли показал лишь 20-е время. Его товарищ по команде Эстебан Окон был седьмым, превзойдя его результат чуть более чем на две секунды.

«Ребята, это неприемлемо. Я ничему не научился! Абсолютно ничему!» — приводит слова Гасли PlanetF1.
«Извини за это, приятель. Мы рассмотрим эти проблемы и постараемся подготовиться к спринт-квалификации», — ответил Пьеру его гоночный инженер.

Напомним, «Альпин» к Гран-при Китая подготовила новое днище. При этом гоночный коллектив решил отдать единственную обновлённую деталь Окону. Гасли продолжит использовать днище с прежним дизайном.

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