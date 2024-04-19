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Норрис выиграл спринт-квалификацию Гран-при Китая, Хэмилтон — 2-й, Алонсо — 3-й

Норрис выиграл спринт-квалификацию Гран-при Китая, Хэмилтон — 2-й, Алонсо — 3-й
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На Международном автодроме Шанхая завершилась спринт-квалификация Гран-при Китая Формулы-1. Её победителем стал британец Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». Второе место занял ещё один британский гонщик, Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес», а замкнул тройку сильнейших испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Отметим, что третий сегмент квалификации проходил в дождевых условиях.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.57,940.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.59,201.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.59,915.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2.00,028.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 2.00,214.
6. Серхио Перес («Ред Булл») — 2.00,375.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 2.00,375.
8. Оскар Пиастри («Макларен») — 2.00,990.
9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 2.01,044.
10. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 2.03,537.

После второго сегмента вылетели:
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

После первого сегмента вылетели:
16. Пьер Гасли («Альпин»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Юки Цунода («РБ»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»).

Формула-1 2024. Этап 5, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
19 апреля 2024, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:57.940
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+1.261
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+1.975
Комментарии
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