Норрис выиграл спринт-квалификацию Гран-при Китая, Хэмилтон — 2-й, Алонсо — 3-й

На Международном автодроме Шанхая завершилась спринт-квалификация Гран-при Китая Формулы-1. Её победителем стал британец Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». Второе место занял ещё один британский гонщик, Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес», а замкнул тройку сильнейших испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
Отметим, что третий сегмент квалификации проходил в дождевых условиях.
Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.57,940.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.59,201.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.59,915.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2.00,028.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 2.00,214.
6. Серхио Перес («Ред Булл») — 2.00,375.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 2.00,375.
8. Оскар Пиастри («Макларен») — 2.00,990.
9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 2.01,044.
10. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 2.03,537.
После второго сегмента вылетели:
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
После первого сегмента вылетели:
16. Пьер Гасли («Альпин»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Юки Цунода («РБ»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»).