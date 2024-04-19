Норрис выиграл спринт-квалификацию Гран-при Китая, Хэмилтон — 2-й, Алонсо — 3-й

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На Международном автодроме Шанхая завершилась спринт-квалификация Гран-при Китая Формулы-1. Её победителем стал британец Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». Второе место занял ещё один британский гонщик, Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес», а замкнул тройку сильнейших испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Отметим, что третий сегмент квалификации проходил в дождевых условиях.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.57,940.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.59,201.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.59,915.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2.00,028.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 2.00,214.

6. Серхио Перес («Ред Булл») — 2.00,375.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 2.00,375.

8. Оскар Пиастри («Макларен») — 2.00,990.

9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 2.01,044.

10. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 2.03,537.

После второго сегмента вылетели:

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Даниэль Риккардо («РБ»)

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

После первого сегмента вылетели:

16. Пьер Гасли («Альпин»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Юки Цунода («РБ»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»).